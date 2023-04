Kopitar in kralji z zmago sklenili redni del sezone

Anaheim, 14. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so redni del sezone severnoameriške lige NHL končali na najboljši možen način. Kralji so na zadnji tekmi pred končnico premagali mestnega tekmeca Anaheim Ducks s 5:3. Odločilno vlogo na tekmi je imel tudi kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je dosegel prvi gol za izenačenje 1:1, bil pa je tudi podajalec za 5:3.