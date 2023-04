Ljubljana, 13. aprila - Nogometaši italijanske Fiorentine so v prvi tekmi četrtfinala evropske konferenčne lige na gostovanju pri Lechu Poznanju vpisali visoko zmago s 4:1 (2:1). Do zmage so v prvi tekmi prišli nogometaši Anderlechta, ki so z 2:0 (1:0) ugnali AZ Alkmaar.