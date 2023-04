Ljubljanski CD bogatejši za novo dvorano, poimenovano po Almi Karlin

Ljubljana, 13. aprila - V Cankarjevem domu (CD) so odprli novo dvorano, poimenovano po svetovni popotnici in pisateljici Almi Karlin. Dvorana v petem nadstropju, ki se razteza na približno 400 kvadratnih metrih in s horizontalnim pasom oken omogoča panoramski razgled na zahodni del Ljubljane, bo namenjena predvsem umetnosti ter po potrebi tudi drugim prireditvam.