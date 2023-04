Biden: Preiskava uhajanja zaupnih dokumentov se bliža koncu

Washington, 13. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je danes sporočil, da se preiskava uhajanja zaupnih ameriških dokumentov, ki naj bi med drugim vsebovali tajne obveščevalne podatke o vojni v Ukrajini, Kitajski in Bližnjem vzhodu, bliža koncu. Nekateri ameriški mediji so morebitnega osumljenca že identificirali in poročajo, da bi do aretacije lahko prišlo že danes.