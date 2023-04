Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 4.)

Ljubljana, 13. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da Italija ne razmišlja o uvedbi mejnega nadzora na meji s Slovenijo. Poročale so tudi o grožnji zoper nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v lokalu, ko naj bi ga neznanec polil z vodo, ter o možni širitvi plinovodnih povezav med Slovenijo in Hrvaško.