V CD plesna predstava Wima Vandekeybusa roke se ne dotikajo tvojega dragocenega mene

Ljubljana, 14. aprila - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi gostovala plesna predstava z naslovom roke se ne dotikajo tvojega dragocenega mene belgijskega režiserja in koreografa Wima Vandekeybusa / Ultima Vez & KVS. V CD so delo opisali kot "mitsko zgodbo o soočenju in preobrazbi, svetlobi in temi, smrti in prerodu".