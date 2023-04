Festival Odprte hiše Slovenije odpira vrata najboljših stavb

Ljubljana, 14. aprila - Festival arhitekture in kakovostnih prostorskih ureditev Odprte hiše Slovenije bo od danes do 16. aprila po vsej državi odprl vrata dobrih arhitektur. 14. zapored bo ponudil pester izbor novih, prenovljenih in drugih zanimivih stavb, ki si jih bodo obiskovalci lahko brezplačno ogledali pod strokovnim vodstvom arhitektov, lastnikov in uporabnikov.