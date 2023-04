Na razpisu ostalo neoddanih več kot 55 zdravstvenih programov, rok za prijavo podaljšan do konca leta

Ljubljana, 13. aprila - Na razpisu za širitev zdravstvenih programov, ki jih je razpisal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je neoddanih ostalo 55,6 programa. Rok za razpis so zato podaljšali do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. decembra, so objavili na spletni strani.