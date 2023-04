Ustavno sodišče iz odločanja v zadevi RTVS izločilo Nežo Kogovšek Šalamon

Ljubljana, 13. aprila - Ustavno sodišče je danes v okviru obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS zahteve za izločitev sodnika Marka Jakliča in Mateja Accetta zavrglo kot prepozne. Na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice pa je izločilo Nežo Kogovšek Šalamon, so za STA sporočili s sodišča.