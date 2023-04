Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 13. aprila - Vlada je na današnji seji podaljšala regulacijo maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter cen elektrike za mala in srednje velika podjetja. Sprejela je nacionalni reformni program 2023 ter razglasila slovenski dan brez zavržene hrane.