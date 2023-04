Na AmChamovem dogodku o nujnosti krepitve dialoga med politiko in gospodarstvom

Ljubljana, 13. aprila - Slovenija potrebuje konkurenčno, predvidljivo in stabilno poslovno okolje, bolj učinkovito delovanje v vseh podsistemih ter več dialoga med politiko in gospodarstvom, so ocenili sodelujoči na današnjem dogodku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija). Pozvali so tudi k sprejetju nujno potrebnih reform.