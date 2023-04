Bešič Loredan za petek napovedal sprejetje uredbe za omejitev višine premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 13. aprila - Vlada bo v petek sprejela uredbo, s katero bo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. majem zamejila pri 35,67 evra, je po današnji seji vlade dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Danes pa so že sprejeli uredbo, ki podaja pravno podlago za to. Zamejitev cen bo predvidoma veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja.