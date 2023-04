Na dolenjski avtocesti med nadzorom mednarodnih potniških prevozov odkrili številne nepravilnosti

Trebnje, 13. aprila - Inšpektorat za infrastrukturo, policija in finančna uprava so s sodelovanjem Evropskega organa za delo pri avtocestnem počivališču Dul nad Trebnjem danes izvedli poostren nadzor mednarodnega potniškega prevoza. Pri tem so odkrili številne nepravilnosti in prekrške, je povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh.