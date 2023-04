O policijski uri med epidemijo ustavno sodišče vsebinsko ne bo presojalo

Ljubljana, 17. aprila - Ustavno sodišče vsebinsko ne bo presojalo odlokov, s katerimi so med epidemijo uvedli in podaljševali policijsko uro. V nedavni odločitvi je zavzelo stališče, da pogoji za to niso izpolnjeni. Sodnica Neža Kogovšek Šalamon v ločenem mnenju opozarja, da verjetnost tovrstnih ukrepov obstaja tudi v prihodnje, zato bi se sodišče o tem moralo izreči.