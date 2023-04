Lazović, Stanko, Dmitrieva, Arenhart, Varagić in Abina ostajajo v Krimu

Ljubljana, 13. aprila - Barbara Lazović, Tjaša Stanko, Daria Dmitrieva, Barbara Arenhart, Alja Varagić in Ema Abina so podaljšale sodelovanje z rokometno ekipo Krima Mercatorja, so sporočili iz ljubljanske zasedbe. Trener Dragan Adžić bo tako lahko nanje računal tudi v prihodnji sezoni.