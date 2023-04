Norveška z ruskega veleposlaništva izgnala 15 obveščevalcev

Oslo, 13. aprila - Norveška je danes izgnala 15 uslužbencev ruskega veleposlaništva v Oslu, ki so po navedbah norveškega zunanjega ministrstva obveščevalni agenti. Zunanja ministrica Anniken Huitfeldt je sporočila, da so jih razglasili za nezaželene osebe, ker so sodelovali v dejavnostih, ki niso združljive z njihovim diplomatskim statusom.