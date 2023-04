Policija na primorski avtocesti s cestno zaporo ustavila voznico, ki je vozila v nasprotno smer

Postojna, 13. aprila - Policisti so v sredo zvečer prejeli več klicev o vožnji v nasprotno smer na avtocesti od Divače proti Postojni. Vozilo so izsledili pri Senožečah, ga skušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali, a jih voznica ni upoštevala. Pri izvozu Postojna so zato organizirali cestno zaporo, kjer se je 65-letna državljanka Nemčije ustavila, so sporočili.