Primorske novice: Potok Lijak onesnažen z večjo količino črne snovi

Renče, 13. aprila - V potok Lijak v okolici kraja Dombrava v občini Renče je zjutraj prišlo do izlitja večje količine črne snovi. Po opozorilu občana so na kraj odšli ribiči, gasilci in policija, ki na terenu ugotavljajo, kaj je vzrok in ali je snov nevarna, poročajo Primorske novice.