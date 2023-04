Tina Trstenjak še kontinentalna sodnica

Celje, 13. aprila - Najboljša slovenska judoistka in nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je uspešno opravila še izpit za kontinentalno sodnico, gre za licenco za sojenje na velikih tekmovanjih. A kot pravi, je to le del njenega izobraževanja in vsaj kratkoročno te dejavnosti na tatamiju ne bo opravljala.