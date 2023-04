V Washingtonu zelena luč povečanju mednarodne posojilne sposobnosti do 50 milijard dolarjev

Washington, 13. aprila - Države članice Svetovne banke so na zasedanju v Washingtonu podprle ukrepe, potrebne za povečanje mednarodne posojilne sposobnosti razvojnih bank v naslednjem desetletju, in sicer v višini do 50 milijard dolarjev (45,45 milijarde evrov), je v sredo sporočil odhajajoči predsednik Svetovne banke David Malpass.