Sporočilo uredništvom - izjava za medije ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana

Ljubljana, 13. aprila - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan bo danes ob 14. uri na sedežu ministrstva za naravne vire in prostor na Dunajski 48 dal izjavo za medije glede izdaje dovoljenja za odvzem medvedov iz narave in razlogov, zakaj je poseg v populacijo rjavega medveda trenutno edina možna rešitev, so sporočili z ministrstva.