V Nordijskem centru Planica pogorela savna

Rateče, 13. aprila - Kranjskogorski policisti so v sredo obravnavali požar v turistično-poslovnem objektu. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je zagorelo v savni v objektu Nordijskega centra Planica. Gasilci so požar, ki je uničil savno, pogasili. Policisti pa preiskujejo vzrok požara.