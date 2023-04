Cene nafte navzdol

Singapur, 13. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Padec sicer preseneča, saj se je ameriški dolar, potem ko so v ZDA objavili podatke o padcu marčne inflacije na letni ravni, pocenil, to pa je za trgovce z drugimi valutami pocenilo tudi nafto, kar običajno podpre povpraševanje in zviša njene cene.