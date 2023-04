Ministrstvo: Ustavitev priznavanja diplom iz BiH v Sloveniji velja le v nekaterih primerih

Sarajevo/Ljubljana, 13. aprila - Ustavitev priznavanja visokošolskih diplom iz BiH velja le za diplome tistih ustanov, za katere ni jasno, ali so imele v času izobraževanja diplomanta uradno akreditacijo institucije in študijskega programa v BiH, so za STA pojasnili na slovenskem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.