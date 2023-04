Chicago Bulls in Oklahoma City Thunder še v igri za končnico

Toronto, 13. aprila - Košarkarji moštva Chicago Bulls so v sredo v takoimenovanem play inu ugnali Toronto Raptors s 109:105 in obdržali možnost za nastopanje v končnici. Odločala bo petkova tekma z Miamijem, zmagovalec tega dvoboja pa se bo nato meril s prvo ekipo vzhoda Milwaukee Bucks in Goranom Dragićem.