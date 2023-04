Naslov britanskim telovadkam, Slovenke po padcih 23.

Antalya, 12. aprila - Britanske telovadke so na evropskem prvenstvu v Antalyi osvojile ekipni naslov. Prvakinje so postale s 164,428 točke pred branilkami naslova Italijankami (161,629), tretje so bile Nizozemke (158,896). Slovenske telovadke Lucija Hribar, Zala Trtnik in Meta Kunaver so s 136,995 točke zasedle 23. mesto, ostale so brez želenega finala mnogoboja.