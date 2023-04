GEN-I Volley presenetljivo v finalu s Calcitom

Maribor, 12. aprila - V polfinalu ženskega odbojkarskega prvenstva je prišlo do presenečenja. Odbojkarice GEN-I Volleyja so v tretji odločilni tekmi polfinala v Mariboru s 3:1 (16, -24, 18, 21) premagale Novo KBM Branik in se z izidom 2:1 v zmagah uvrstile v finale, kjer jih je že čakal Calcit Volley.