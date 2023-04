V Mali galeriji Banke Slovenije Neža Knez s postapokaliptičnim svetom

Ljubljana, 13. aprila - V Mali galeriji Banke Slovenije bodo drevi odprli razstavo Neže Knez, ki se podpisuje z umetniškim imenom oz. kraticami knnz, z naslovom thekidsaren'talright. Razstavo je postavila v postapokaliptični svet, kjer naključno odkritje škatle z izvodi revij iz 90. let 20. stoletja pripelje do nastanka nove hibridne oblike arhiva in življenja.