Madžarski festival Dolina umetnost z več kot 500 dogodki

Budimpešta, 16. aprila - Na festivalu Dolina umetnosti, največjem madžarskem festivalu umetnosti, ki bo med 21. in 30. julijem potekal v treh vaseh severno od Blatnega jezera, se bo zvrstilo približno 500 prireditev s področja literature, gledališča in glasbe, so nedavno po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI sporočili organizatorji.