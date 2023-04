Klakočar Zupančič s predstavnikoma SAZU tudi o predlogu za nov državni praznik

Ljubljana, 12. aprila - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Petra Štiha in člana SAZU Franca Forstneriča. Predsednici sta v pogovoru med drugim predstavila tudi pobudo SAZU, da bi razglasili dan znanosti kot nov državni praznik, so sporočili iz DZ.