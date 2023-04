Na Hrvaškem huje poškodovan slovenski jadralec

Šibenik, 12. aprila - Hrvaški reševalci so v ponedeljek popoldne z jadrnice pri otoku Smokvica Vela rešili huje poškodovanega slovenskega državljana, je v torek sporočilo hrvaško ministrstvo morja, prometa in infrastrukture. Ponesrečenca so prepeljali na otok Murter, od tod pa v splošno bolnišnico v Šibeniku.