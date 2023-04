Na ljubljanski Filozofski fakulteti odslej tudi srbski lektorat

Ljubljana, 12. aprila - Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so danes odprli lektorat srbskega jezika. Pridružil se bo lektoratom bolgarskega, češkega, hrvaškega, poljskega, ruskega in slovaškega jezika, ki že več let delujejo na oddelku za slavistiko. Srbščina je sicer na ljubljanski univerzi prisotna od njene ustanovitve leta 1919, takrat kot del srbohrvaščine.