Na mariborskem sodišču lanski pripad zadev podoben predlanskemu

Maribor, 15. aprila - Mariborsko okrožno sodišče s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu je lani v reševanje prejelo 73.589 zadev, kar je 202 zadevi več kot leto prej. Skupaj so rešili 74.609 zadev, kar je več, kot je znašal pripad. Na okrožnem sodišču so v obravnavo prejeli 13.066 zadev, kar je slaba dva odstotka manj kot leta 2021.