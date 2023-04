V ljubljanski Operi baletni večer koreografa Zanelle na glasbo Schönberga in Mahlerja

Ljubljana, 13. aprila - V SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj premiera baletnega večera koreografa in umetniškega vodje ljubljanskega baletnega ansambla Renata Zanelle na glasbo Arnolda Schönberga Ozarjena noč in Gustava Mahlerja Pesem o Zemlji. Večer plesa, petja in glasbe pod naslovom Ljubezen bo posvečen tudi naravi.