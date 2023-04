Državni svet podprl noveli zakona o upravnem sporu in o štipendiranju

Ljubljana, 12. aprila - Državni svetniki so na današnji redni seji med drugim obravnavali predlog novele zakona o upravnem sporu in predlog novele zakona o štipendiranju. Oba predloga so podprli. Na pristojni komisiji državnega sveta so pred tem ocenili tudi, da bi morala država sprejemati ukrepe, s katerimi bi skrbeli predvsem za potencialno delovno silo v Sloveniji.