Inkubator Sežana z novo strategijo za krepitev podpornega okolja podjetništvu v regiji

Sežana, 12. aprila - Inkubatorju Sežana, ki povezuje in spodbuja različne gospodarske panoge v regiji, je v zadnjih štirih letih uspelo doseči in preseči vse začrtane cilje ter okrepili pomen inkubatorja v regijskem, nacionalnem in mednarodnem podjetniškem okolju, je na današnji novinarski konferenci ocenil njegov direktor Dorijan Maršič. Načrtujejo nove programe.