Pri Mladinski knjigi priznana imena slovenske poezije, proze in esejistike

Ljubljana, 12. aprila - Pri Mladinski knjigi so izdali in predstavili pet del priznanih slovenskih avtorjev: roman kresnikovega nagrajenca Romana Rozine Tujintuj, pesniški zbirki Ifigenije Simonović Bi bila drevo in Jureta Vuge Sambucus nigra in za modro ptico nominirano delo Vanje Krajnc Evo me, tu sem. Spregovorili so tudi o knjigi esejev Renate Salecl Čas grobosti.