Prva seja Slovenske skupnosti odprte znanosti identificirala izzive na področju odprte znanosti

Ljubljana, 12. aprila - Za enega izmed večjih izzivov s področja uresničevanja načel odprte znanosti so na prvi seji Slovenske skupnosti odprte znanosti prepoznali sistem vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela in nujnost njegovega spreminjanja. Ob tem so v skupnosti dodali, da bo ena od njenih funkcij tudi vloga sogovornika s pristojnimi institucijami.