V Sredozemlju v prvih mesecih leta umrlo največ migrantov od leta 2017

Ženeva, 12. aprila - Med januarjem in marcem letos je med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo največ migrantov v prvem četrtletju od leta 2017, so danes sporočili Združeni narodi. Življenje je izgubilo kar 441 migrantov, ki so poskušali na tej poti doseči Evropo, je na spletu objavila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).