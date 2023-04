Počasen tenis prednost za Slovenke proti Romunkam

Koper, 12. aprila - Srečanje teniških reprezentanc Slovenije in Romunije za uvrstitev med 12 najboljših v pokalu Billie Jean King bo v petek in soboto verjetno potekalo na mokrem peščenem igrišču. Takšne razmere pa ustrezajo gostiteljicam, so ugotavljali udeleženci današnje novinarske konference v Kopru. Slovenijo bosta verjetno zastopali najboljši igralki.