Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 12. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,62 odstotka. Največ prometa je z delnicami Krke in Luke Koper, ki so se v dopoldanskem delu trgovanja podražile za 0,91 oziroma 0,76 odstotka. Najbolj se sicer dražijo delnice NLB.