Na dolenjski avtocesti danes poostren nadzor prevozov potnikov

Ljubljana, 13. aprila - Inšpektorat za infrastrukturo, policija in finančna uprava bodo v sodelovanju z Evropskim organom za delo (ELA) danes izvedli usmerjen in poostren nadzor mednarodnih prevozov potnikov v cestnem prometu. Za lokacijo so izbrali počivališče Dul na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, čez katerega bodo preusmerili promet.