Na Brdu pri Kranju predstavili Zeleni slovenski lokacijski okvir

Brdo pri Kranju, 12. aprila - Na Brdu pri Kranju so predstavniki vlade in državnih agencij danes predstavili projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Njegov namen je horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, vode in narave za učinkovito upravljanje s prostorom ter posledično doseganje podnebnih ciljev zaradi manjše pozidanosti novih zemljišč.