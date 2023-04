Ljubljana, 12. aprila - Na novinarski konferenci Gibanja Svoboda, na kateri bodo spregovorili o aktualnem političnem dogajanju in bo danes ob 11.30 v sobi 67/T v DZ na Šubičevi 4, bosta sodelovala tudi poslanka SD Meira Hot in koordinator Levice Luka Mesec, so sporočili iz Gibanja Svoboda. (STA/AVDIO)