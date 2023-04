V fenološkem parku v Tivoliju posadili nova drevesa

Ljubljana, 12. aprila - V Arsu so v fenološkem parku v Tivoliju posadili pet novih dreves. "Gre za edini park v Sloveniji, ki je del mednarodne mreže evropskih fenoloških parkov in v katerem že več kot 60 let neprekinjeno potekajo opazovanja razvojnih faz nekaterih dreves in grmov v odvisnosti od vremena oz. podnebja," so pospremili obogatitev parka.