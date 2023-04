Ameriška košarkarica bo o zaporu v Rusiji napisala knjigo

New York, 12. aprila - Ameriška košarkarica Brittney Griner je v torek napovedala, da piše knjigo o tem, kako je v Rusiji deset mesecev preživela v zaporu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Košarkarica se je vrnila v domovino decembra, ko so jo po dogovoru Moskve in Washingtona zamenjali za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta, ki je bil zaprt v ZDA.