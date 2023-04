Tožilec s tožbo proti republikanskemu politiku zaradi vmešavanja v Trumpov primer

New York, 12. aprila - Po obtožnici proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu newyorški tožilec Alvin Bragg sedaj toži republikanskega kongresnika Jima Jordana, ki mu očita vmešavanje v primer. Jordan in odbor predstavniškega doma za pravosodje, ki ga vodi, naj bi bila odgovorna za "predrzen in protiustaven napad brez primere" na kazenski pregon proti Trumpu.