Delo o reformi šolstva (12. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Špela Kuralt v komentarju S prenovo šolstva do prenove družbe piše, da so javnost v teh dneh pretresli posnetki deklet, ki so na vrhu celjskega nakupovalnega središča tepla in zmerjala drugo dekle. Žrtvi ni pomagal nihče. Avtorica se zato sprašuje, o čem vse naj govorimo, ko govorimo o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja.