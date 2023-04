Italijani evropski prvaki, Slovenci solidni v kvalifikacijah

Antalya, 11. aprila - Italijanski telovadci so v prvi odločitvi evropskega prvenstva v Antalyi z 249,526 točke zmagali pred gostiteljico Turčijo (248,262) in branilko naslova Veliko Britanijo (246,961). Slovenci niso sestavili ekipe, vendar so bili mladi telovadci solidni v kvalifikacijah. Anže Hribar (74,131) in Kevin Buckley (73,665) sta zasedla 66. ter 69. mesto.