V CD na ogled z oblikovalskim daljnogledom nagrajen projekt Vodni filter Dodola

Ljubljana, 13. aprila - V Cankarjevem domu (CD) bo od danes do 14. junija na ogled z daljnogledom 2022 nagrajen projekt Vodni filter Dodola MA študentov industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Žana Girandona, Pie Groleger in Luke Pleskoviča. Priznanje daljnogled podeljuje Društvo oblikovalcev Slovenije mladim oblikovalcem.